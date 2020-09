Wiemy już, kto wykona i jak będzie wyglądał najdłuższy mural w Bydgoszczy. Graffiti powstanie na murach oporowych nowej linii tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej.

Mural będzie można oglądać z okien jadącego tramwaju. Zwycięzcy konkursu to Krzysztof Syruć i Jan Kołodziej. Ich nazwiska ogłoszono we wtorek podczas konferencji prasowej. - Niesłychanie ważne było dla nas, że to działanie w materii miejskiej. Zadanie postawione przez organizatorów trafiło gdzieś w nasze podejście w ogóle do przestrzeni – mówił Jan Kołodziej.Na konkurs wpłynęło 20 prac, były bardzo różnorodne. - Większość z nich traktowała przestrzeń typowo jako statyczną, a nam zależało, żeby ten mural był dynamiczny, czyli taki, który jest obserwowany podczas jazdy, bo on będzie widoczny tylko i wyłącznie podczas jazdy tramwajem. Ta praca była jedyna, która w pewnym sensie wtopiła się w ideę naszego pomysłu – tłumaczy prof. Dariusz Markowski, przewodniczący komisji konkursowej.- To naprawdę zdumiewająca kompozycja, bo jadący tramwajem będą widzieć to w wielu płaszczyznach. Krajobraz będzie się zmieniać. Kompozycja nawiązuje do kalejdoskopu, wrażenia wzrokowe będą imponujące – dodał Marek iwiński, plastyk miejski.Laureaci konkursu na projekt i wykonanie muralu otrzymali 85 tys. Artyści przewidują, że prace nad muralem potrwają 2-3 tygodnie. Zwycięski projekt będzie miał długość 220 metrów po jednej stronie (łącznie po obu stronach 440 metrów). Musi powstać do 30 listopada.