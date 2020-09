Szpital we Włocławku/fot. Facebook

Do 46 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku.

Rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól poinformował dziś o kolejnych 11 osobach, u których testy dały wynik pozytywny. To dziesięciu pacjentów i jeden pracownik.Spośród 13 pacjentów II oddziału chorób wewnętrznych, którzy jeszcze w piątek wieczorem zostali przewiezieni do jednoimiennego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu, jedna osoba zmarła. To kobieta w podeszłym wieku, która była w poważnym stanie ze względu na inne schorzenia.