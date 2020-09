Jest niepełnosprawny, pracy szukał 14 lat. Teraz chce udowodnić, że jest bardziej sprawny, niż wielu pełnosprawnych. Niewidomy i niesłyszący Mariusz Zimnowłodzki i jego ojciec Leszek chcą przepłynąć Polskę w poprzek - od Przemyśla aż do Bałtyku. W niedzielę wieczorem dotarli do Bydgoszczy.

Płyną po to, by nagłośnić problem dyskryminacji niepełnosprawnych na rynku pracy. - Mój syn szukał pracy przez 14 lat. W końcu postanowił zmienić kwalifikacje - zrobił kurs masażysty – opowiada Leszek Zimowłodzki. - Na praktykach go bardzo chwalili, ale jak przyszło do szukania pracy, znowu nikt nie chciał go zatrudnić. Zacząłem z nim chodzić w miejsca, gdzie szukali niepełnosprawnego, ale gdy się pojawialiśmy, już nie było mowy o pracy. Chodziło chyba o zatrudnienie pełnosprawnego z papierami niepełnosprawnego. Syn się strasznie zdenerwował, chciał pokazać, że jest bardziej pełnosprawny niż niektórzy pełnosprawni i stąd ta wyprawa. Wcześniej zrobiliśmy ogromną kampanię medialną i dzięki mediom syn wreszcie dostał pracę, teraz jest na urlopie bezpłatnym – tłumaczy ojciec.W niedzielę wieczorem dotarli do Bydgoszczy. Do podróży przygotowywali się kilka lat. - Dużo trenowaliśmy, planowaliśmy wypłynąć pod koniec marca, ale pandemia nas cofnęła. Żeby przygotować się na zimne warunki, zaopatrywaliśmy się w sprzęt - suche kombinezony, wyobrażaliśmy sobie najbardziej skrajne sytuacje, jakie mogą nas spotkać, żeby nie być zaskoczonym na trasie. Teraz to wszystko się sprawdza - były ulewy, były wichury, było zimno, ale nikt z nas nie miał problemów.Trasa kajakarzy liczy ponad 1400 km. Codzienne relacje z ich postępów są zamieszczane na ich profilu facebookowym.