Nowe ognisko koronawirusa stwierdzono w Szpitalu Powiatowym w Chełmży (powiat toruński). Zakażonych jest osiem osób — pięciu pacjentów i trzech pracowników lecznicy.

Trzech zakażonych pacjentów zostało przewiezionych do innych placówek — dwóch do Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu i jeden do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Dwie osoby zostały poddane kwarantannie domowej.Kierownictwo szpitala w Chełmży - ze względu na zakażenia - wstrzymało przyjęcia na oddział wewnętrzny. Szpital informuje też na swoim profilu na Facebooku, że - w związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemicznego - rejestracja do wszystkich poradni specjalistycznych, a także wszystkie wizyty planowe, zostają odwołane. Przyjmowane będą tylko stany pilne.