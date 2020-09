Urzędnicy będą bezkarni? Konfederacja z regionu protestuje

Konfederacja mówi stanowcze „nie” ustawie „bezkarność +”. Tak nazwano zapis według którego każdy, kto złamie prawo lub przekroczy swoje obowiązki w celu zwalczania pandemii Covid-19, nie będzie podlegał żadnej karze.

Bydgoscy działacze i sympatycy ugrupowania zaapelowali dziś do posłów Prawa i Sprawiedliwości o głosowanie przeciwko inicjatywie. Ich zdaniem, ten zapis będzie nadużywany przez przestępców i wprowadzi jeszcze większy chaos. Jak podkreślił, Marcin Sypniewski z Konfederacji, byłoby to zrównanie polskiego systemu prawnego z krajami azjatyckimi.– Tą ustawą PiS wyprowadza Polskę z Europy. Zrywa z wielowiekową tradycją prawną polską i europejską, która nakazuje, że ktoś kto łamie przepisy podlega karze, po drugie musi naprawić szkodę. Te przepisy są strasznie niejasne i niespójne, będą podlegały różnym interpretacją, gdyż tak naprawdę nikt nie wie czym jest walka z pandemią. Urzędnik, który np. kupuje drogie rzeczy od znajomych do walki z pandemią będzie bezkarny, bo na podstawie tego przepisu sąd nie będzie mógł go skazać – powiedział Marcin Sypniewski.W czasie poniedziałkowej konferencji, działacze Konfederacji chcieli przekazać swój apel w formie pisemnej do bydgoskiego biura PiS, ale nikt ich nie wpuścił. Podobne konferencje zorganizowano także w Toruniu i Inowrocławiu.