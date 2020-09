Od Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Kopernika w Toruniu, otrzymaliśmy sprostowanie dotyczące tekstu, pt. "Pielęgniarka z koronawirusem. Covid - 19 powraca do szpitala miejskiego", z 25 sierpnia. Publikujemy je poniżej.

Odpowiedź autorki materiału na sprostowanie do tekstu o pielęgniarce zakażonej koronawirusem

Katarzyna Prętkowska

Nieprawdą jest, twierdzi Specjalistyczny Szpital Miejski im. Kopernika w Toruniu, że Covid -19 powrócił do Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu. Na dzień 25 sierpnia 2020 nie było zarówno wśród personelu jaki i wśród pacjentów osób chorych na Covid -19.Nieprawdą jest, że szpital nie podał, ile osób przebywa na kwarantannie. Rzecznik prasowy lecznicy podał w mailu z 24 sierpnia, że - tu cytat: "Żadna z osób nie przebywa na kwarantannie."Ponadto lecznica podaje, że nieprawdą jest, że zakażona pielęgniarka jest pracownikiem pogotowia ratunkowego Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Kopernika. Pogotowie ratunkowe, tj. Stacja Ratownictwa Medycznego działa w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im Rydygiera w Toruniu. Zakażenie nie miało związku z pracą wykonywaną w tutejszym szpitalu, a z pracą w Stacji Ratownictwa Medycznego, o czym dziennikarka była dwukrotnie informowana. Specjalistyczny Szpital Miejski nie posiada pogotowia ratunkowego - informuje Justyna Wileńska, dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu.Informację na temat pielęgniarki zakażonej koronawirusem w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu przygotowałam w oparciu o dane przekazane mi przez rzeczniczkę tegoż szpitala.Otóż 24 sierpnia w oficjalnym emailu przesłanym w odpowiedzi na moje zapytanie z prośbą o „weryfikację informacji o tym, że w szpitalu zakażona jest koronawirusem jedna z pielęgniarek”, Pani Kamila Chyzińska w pierwszym punkcie informuje:„Potwierdzam, że u jednej z pielęgniarek tutejszego szpitala potwierdzono zakażenie koronawirusem”. Trudno o bardziej jasny komunikat.Jak już wspomniałam, tekst został przygotowany na podstawie informacji uzyskanych od rzeczniczki w dniu 24.08 (potwierdzających informację) i w tym też dniu opublikowany. Twierdzenia szpitala, że w dniu 25.08 nie ma wśród personelu i pacjentów szpitala zarażonych koronawirusem jest jawną manipulacją, próbą przeinaczania faktów i wprowadzania opinii publicznej w błąd .To nie tego dnia dotyczył przygotowany przeze mnie materiał prasowy. W dniu 24.08., którego dot. materiał, rzeczniczka wyraźnie potwierdziła informacja o koronawirusie, i tego też dnia dotyczyła informacja.Dlaczego więc szpital domaga się sprostowania informacji na dzień 25.08?W kwestii informacji liczby osób, które zostały objęte kwarantanną, szpital także całkowicie pomija istotną kwestię.Materiał, którego sprostowania domaga się szpital pierwotnie ukazał się bowiem o godz. 12:00 na antenie Polskiego Radia PiK. . W momencie jej sporządzania i pierwszej emisji, informacja była prawdziwa i sporządzona na podstawie informacji (a właściwie jej braku) udzielonej przez rzeczniczkę szpitala. Kamila Chyzińska nie odpowiedziała bowiem w ogóle na moje pytanie w tej sprawie a zatem tak jak podałam „szpital nie informował o liczbie osób w kwarantannie”.Równie dobrze można by domagać się sprostowania artykułu, który ukazał się w papierowej gazecie (którego archiwalną wersję zawiera internet), a który na moment jego sporządzania i publikacji był prawdziwy i sporządzony na podstawie informacji udzielonych przez rzeczniczkę (jej braku). Przypomnieć należy, że sprostowanie służy poprawie nieprawdziwych informacji – w momencie pierwszej publikacji informacja była prawdziwa.Szpital domaga się sprostowania informacji, która w ogóle nie ukazała się w artykule. Nigdzie bowiem nie podano, że „pielęgniarka jest pracownikiem pogotowia ratunkowego Specjalistycznego Szpitala Miejskiego”. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że o ile w drugim punkcie żądania o sprostowaniu szpital posługuje się konkretnym fragmentem materiału, o tyle w tym miejscu takiego cytatu brak. Wynika to z prostego faktu – takie stwierdzenie/ słowa nigdzie z materiale nie padają.Wymaga wyraźnego podkreślenia, że materiał został przygotowany w oparciu o informacje podane przez rzeczniczkę. Dopełniłam swojego obowiązku – zapytałam u źródła, jak wygląda sprawa. Kuriozalne jest, że szpital domaga się sprostowania informacji, które sam podał. W ten sposób „prostuje siebie”, a nie informacje podane przeze mnie, przy czym jednocześnie zarzuca mi podawanie nieprawdy.Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz – szpital próbuje formułować taki o to przekaz: choć jest to ta sama osoba, tj. pracująca w szpitalu miejskim i wojewódzkim (bo pod niego podlega Pogotowie Ratunkowe )w związku z tym, że do zakażenia doszło w szpitalu wojewódzkim, chora nie jest pracownica szpitala miejskiego a wojewódzkiego.W mojej ocenie jest to jawna manipulacja i próba wprowadzenia opinii publicznej w błąd,. W końcu minimalizowania zagrożenia , które niesie ze sobą koronawirus, o czym szpital – jak mało która jednostka w regionie zdążył się już przekonać.