Wstrzymano przyjęcia na oddział chirurgii ogólnej w szpitalu we Włocławku. Jak informuje dyrekcja placówki, trwa tam sprawdzanie sytuacji epidemiologicznej.

To kolejny oddział zamknięty w szpitalu we Włocławku po tym, jak wykryto tak ognisko koronawirusa. W lecznicy ma być zrobionych 100 kolejnych testów. Dotąd zakażenie potwierdzono u 30 osób - pracowników i pacjentów II oddziału chorób wewnętrznych. W niedzielę zakończyła się jego ewakuacja.13 zakażonych pacjentów, wszyscy w ciężkim stanie, trafiło do szpitala w Grudziądzu. Pozostali pacjenci, z negatywnymi wynikami testów, zostali przewiezieni do innych szpitali regionie.