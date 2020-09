Przez całą sobotę, 12 września, torunianie mogą korzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. Specjalistyczne laboratoria na kołach czekają na Rynku Nowomiejskim. Medyczne miasteczko zorganizowała Fundacja Neuca dla Zdrowia.

Zainteresowanie medyczną ofertą jest duże. - Badanie na równowagę, USG tarczycy sobie zrobiłam. Każdy ma jakieś swoje schorzenia, co jakiś czas trzeba je kontrolować... - mówiła jedna z uczestniczek akcji.Mówi Sybilla Walczyk, rzecznik prasowy Grupy Neuca.- Dzisiaj ciężko jest się dostać na badania, więc my wyszliśmy z badaniami do ludzi. Mamy audiometrię, spirometrię, test upadków, ekg, profil lipidowy i wiele, wiele innych badań, które bezpiecznie tutaj przeprowadzamy z obsługą techniczną, z lekarzami, z całą kadrą medyczną.Z badań można skorzystać do godzinie 18.