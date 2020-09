Koronawirus: stan ciężki pacjentów szpitala we Włocławku

W ciężkim stanie są pacjenci (13) szpitala we Włocławku, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem. Wieczorem 11 września, lecznica otrzymała wyniki 67 testów. 30 jest pozytywnych.

Wirusa stwierdzono u osób, które miały kontakt z zakażonym pracownikiem medycznym na oddziale wewnętrznym II. 17 pracowników lecznicy i 13 pacjentów zostało przewiezionych do szpitala w Grudziądzu. Mówi Adrian Mól - rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego.- Wszystkie te osoby są, niestety, w stanie ciężkim. Obecnie dyrekcja szpitala podejmuje decyzję o tym, by przetransportować także te osoby, które miały wynik negatywny, z uwagi na to, że przebywały ponad 48 godzin z osobami zakażonymi. Niewykluczone, że również wśród tych osób za kilka dni, po kolejnych badaniach, pojawią się pozytywne wyniki testów. Już mamy decyzję, że cześć tych osób trafi do szpitala w Świeciu, prawdopodobnie inne osoby trafią do szpitali w Bydgoszczy.W sobotę, 12 września, w szpitalu we Włocławku zostanie pobranych 100 kolejnych wymazów. Jest podejrzenie, że transmisja zakażeń mogła objąć także inne oddziały.