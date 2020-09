W sobotę, 12 września, kilka minut po godzinie 6, straż pożarna otrzymała wezwanie do zadymienia w kamienicy przy ulicy Chopina w Bydgoszczy. Po przyjeździe na miejsce stwierdzono rozwinięty pożar poddasza.

Do akcji wkroczyli ratownicy zabezpieczeni w aparaty ochrony dróg oddechowych. Przy użyciu dwóch specjalistycznych drabin mechanicznych prowadzono prowadzono działania gaśnicze z góry. Praca wewnątrz budynku przebiegała w trudnych warunkach. Wysoka temperatura oraz silne zadymienie znacząco utrudniały pracę ratowników. Konieczne okazało się dostarczenie dodatkowych aparatów powietrznych oraz zapasowych butli. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Budynek był w trakcie kapitalnego remontu. Nie wiadomo co przyczyniło się do powstania pożaru. Policja prowadzi dochodzenie.W akcji udział brało 10 zastępów PSP z JRG 1, 2, 3 i 4. Dodatkowo na zabezpieczenie rejonu operacyjnego JRG 1 zadysponowano OSP Kruszyn, a do JRG 3 OSP KSRG Gościeradz.