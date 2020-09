Rondo Solidarności Rolników Indywidualnych - tak oficjalnie nazywa się skrzyżowanie na drodze krajowej nr 15 Brzeźno-Gronowo. Kujawsko-Pomorskie uczciło 42. rocznicę powstania niezależnego ruchu chłopskiego.

W 1978 roku na ziemi rzeszowskiej, radomskiej i lubelskiej powstały trzy Komitety Samoobrony Chłopskiej. Jako pierwszy powstał ten na Lubelszczyźnie, a na jego czele stanął nieżyjący już Janusz Rożek.- Rozmawiamy o 1978 roku, ale mówimy również tworzeniu się niezależnego ruchu chłopskiego, który ma swoje korzenie już na początku instalacji PRL. Bardzo dużo rolników straciło życie i zdrowie - ponad 107 nazwisk jest w IPN - zostali zamordowani, ponad 110 ludzi z list PSL, ze sławnych wyborów, zostało aresztowanych. A później - budowanie socjalizmu w Polsce, co doprowadziło do kolektywizacji, która chciał zniszczyć polską wieś. Gdy w 1977 roku Edward Gierek wprowadził tzw. ustawę rentową, ludzie zaczęli się denerwować, zaczęto zabierać im ziemię, niszczyć ich, zaczęły się protesty m.in. przeciwko płaceniu składek na tzw. KRUS (...).- mówi Michał Grabianka, przewodniczący działającej przy marszałku Województwa rady ds. upamiętniania działalności NSZZ RI "Solidarność". Michał Grabianka został uhonorowany pamiątkowym medalem, wybitym przez samorząd województwa z okazji stulecia powrotu Kujaw i Pomorza do Wolnej Polski.Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie odznaczono Władysława Dudka. Mszę świętą w intencji ojczyzny w kościele pw. Św. Mikołaja w Gronowie odprawił biskup senior Andrzej Suski.