Samochód z dwójką dzieci w środku uderzył w drzewo w Niegibalicach (powiat radziejowski). Jak się okazało – kierowała nim 23-letnia kobieta, która była pijana.

Do wypadku doszło w czwartek. 23-letnia mieszkanka powiatu radziejowskiego jechała renaultem z dziećmi w wieku 6 i 9 lat. - Na skutek niedostosowania prędkości, zjechała na pobocze i uderzyła w drzewo – relacjonuje policja.Dzieci przewieziono do szpitala na obserwację. Kobieta została zbadana alkomatem, miała 1,9 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy.O zdarzeniu powiadomiono sąd rodzinny oraz opiekę społeczną. 23-latce grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności, grzywna oraz zakaz kierowania pojazdami.