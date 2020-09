Przed utrudnieniami w ruchu w ponad dziesięciu punktach miasta przestrzega bydgoski Zarząd Dróg Miejskich. Przejazd przez Bydgoszcz to ostatnio koszmar dla kierowców.

W największych korkach trzeba stać w okolicach ul. Kujawskiej, gdzie trwa budowa nowej linii tramwajowej. Przejazd przez Rondo Kujawskie, Bernardyńskie i dobiegające do nich ulice, nawet poza godzinami szczytu, graniczy z cudem. Ale ci, którzy wybiorą inne trasy w centrum, też natkną się na roboty drogowe i korkiOd środy trwają prace poprawkowe na ul. Grunwaldzkiej przy Flisackiej (kierunek miasto), zakończą się za około dwa tygodnie. W tym miejscu jest zwężenie i ograniczenie prędkości do 30 km na godzibę. Ruch jest poprowadzony jednym pasem, więc kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.Korki ustawiają się także przy ul. Magnuszewskiej, która ma być przejezdna - zgodnie z planem - od 2 października i na ul. Zygmunta Augusta, z której robotnicy znikną dopiero pod koniec listopada. W innych miejscach Bydgoszczy, wskazanych przez Zarząd Dróg Miejskich - m.in. na ulicach Kapitańskiej, Ametystowej i Topazowej prace drogowe są już na ukończeniu lub potrwają do końca września.