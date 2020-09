Grudziądz chce na poważnie walczyć ze smogiem. W mieście powstał specjalny zespół, który zajmie się walką z zanieczyszczeniem powietrza.

– Proszę sobie wyobrazić, że w Grudziądzu tylko w zasobach MPGN mamy dwa tysiące mieszkań, które są dzisiaj ogrzewane piecami kaflowymi, to jest ponad 4 tysiące pieców kaflowych, dlatego podjąłem taka decyzję o powołaniu zespołu, który przygotuje założenia polityki antysmogowej – powiedział Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.Jeszcze nikt w Grudziądzu nie policzył dokładnie kopciuchów my to zrobimy mówi Marek Dec prezes spółki ciepłowniczej OPEC.– Żebyśmy w ogóle wiedzieli z jakim potworem mamy do czynienia to musimy pokazać to w liczbach i porównać to z innymi miastami, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Na bazie tych danych zaplanować intensywne działania – powiedział Marek Dec.Dotychczas w ramach programów „Kawka” zlikwidowano w mieście około 900 kopciuchów.