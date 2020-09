Ile jest ognisk zakażenia koronawirusem w naszym województwie?

13 ognisk zakażenia koronawirusem odnotowują w tej chwili, w 9 powiatach, służby sanitarne naszego regionu. Są wśród nich dwie nowe szkoły - poinformował na konferencji prasowej wojewody Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

To Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nakle i szkoła Podstawowa nr 5 we Włocławku, o której już informowaliśmy.– Uczniowie jednej klasy technikum są na kwarantannie, ta kwarantanna trwa i wprowadzono nauczanie zdalne tylko w tej klasie od 9 do 18 września. mamy jeszcze jedną szkołę, to jest informacja z wczoraj, Szkoła Podstawowa nr 5 z oddziałami integracyjnymi we Włocławku. Tam zajęcia są zawieszone, cała szkoła przeszła na nauczanie zdalne, ale tylko na dwa dni – powiedział Marek Gralik.W sumie ograniczenia w związku z wykryciem zakażeń obowiązują w tej chwili w 6 szkołach w regionie.Pod kontrolą są także 3 obecnie ogniska w Ciechocinku - mówił z kolei Wojciech Koper, Państwowy Woj. Insp. Sanitarny.– Mamy pojedyncze ogniska, personel w tych miejscach zachował się odpowiednio, kuracjusze zostali odizolowani od razu, personel został dedykowany i teraz personel w jednym przypadku chociażby jest wynik pozytywny więc też odbywa tę izolację, pozostałym kuracjuszom to nie zagrażało, więc pozostałe części sanatoriów funkcjonują normalnie – powiedział Wojciech Koper.Przed Urzędem Wojewódzkim odbyła się przed południem konferencja prasowa, w której oprócz wojewody, kuratora i wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wziął też udział komendant wojewódzki PSP.