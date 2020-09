Kierowca audi a6, jadący od krawężnika do krawężnika, uciekał przed policjantami w Ostaszewie niedaleko Torunia. 43-latek potrącił dwóch policjantów.

Samochód udało się zatrzymać na terenie jednej z firm w miejscowości Warszewice (powiat toruński). - Tam auto zatrzymało się, mundurowi z drugiego radiowozu wysiedli i zaczęli zbliżać się do uciekiniera, a ten widząc to, ruszył na nich potrącając dwóch policjantów - relacjonuje asp. Wojciech Chrostowski z KMP w Toruniu. - Trzeci z nich użył broni służbowej, strzelając dwukrotnie w koło audi. Ta zdecydowana postawa odniosła oczekiwany skutek - kierowca został szybko obezwładniony.43-latek trafił do policyjnej celi. Okazało się, że był pijany - miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. - Na całe szczęście policjanci potrąceni przez niego doznali tylko niegroźnych obrażeń – mówi asp. Chrostowski. Mężczyzna prawdopodobnie usłyszy zarzuty prowadzenia jazdy od wpływem alkoholu, ucieczki oraz czynnej napaści na policjantów, za co grozi do 10 lat więzienia.