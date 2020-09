Koronawirus ponownie pojawił się w Ciechocinku. Tym razem Covid-19 stwierdzono u 11 kuracjuszy aż trzech sanatoriów. Zaraziły się dotąd także trzy osoby z personelu.

Jedna osoba z personelu trafiła do szpitala w Grudziądzu. Wszyscy zakażeni kuracjusze są w grudziądzkim izolatorium. Sanatoria nie zostały zamknięte, funkcjonują normalnie. - Osoby zakażone to nie są przypadki wymagające hospitalizacji – mówi burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz. - Do przypadków zarażenia się nie dochodzi w samych sanatoriach - uważa.Lech Dzierżewicz apeluje do kuracjuszy o rezygnację z uczestnictwa w tzw. fajfach i zabawach tanecznych. - Zdrowie jest ważniejsze od rozrywki – mówi. - Zarażone osoby - pomimo naszych apeli - jednak decydowały się, aby uczestniczyć w potańcówkach, być może to jest jedno ze źródeł rozprzestrzeniania się wirusa. Sanepid i policja walczą z ludźmi prowadzącymi obiekty restauracyjne. Wiem, że w tej chwili ten proceder ustał albo został ograniczony do absolutnego minimum.