Prezentacja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń to główne cele dwudniowego seminarium Lokalnych Grup Działania, które rozpoczęło się dziś (09.09) w Żninie. Fot. Tomasz Gronet

Jak mówi przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiej Sieci LGD Dorota Stanek: - Każda z 20 działających w naszym wojewodztwie grup ma swoją specyfikę, jest więc o czym rozmawiać.– Mam nadzieję, że upewnimy się, że to co dzieje się w województwie kujawsko-pomorskim przy wsparciu Lokalnych Grup Działania, rzeczywiście zmierza w dobrym kierunku, że mieszkańcy, beneficjenci, mamy wspólne tematy, problemy i być może uda się o tym wszystkim podyskutować – dodała Dorota Stanek.Podczas seminarium dyskutowane będą także projekty do kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej po roku 2023.