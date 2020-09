Odkrycie z czasów II wojny światowej w podtoruńskim Silnie. Pasjonaci historii odnaleźli prawdopodobnie depozyt mieszkającej we wsi rodziny Stoyke - znanych w regionie szkutników.

– Natrafiliśmy na cztery kany po mleku, które były wypełnione przedmiotami codziennego użytku, to: suknie, garnitury, nici, pierścionek, elementy maszyny do szycia, papierosy. Byliśmy zszokowani. Sporo gazet niemieckich datowanych między 1935 a 1942 rokiem – powiedział uczestnik badań, Rafał Kmieć.Poszukiwania były prowadzone w ramach projektu „Sileńska Krypa”, który zakłada m.in budowę repliki łodzi pomorskiej.Znalezione dokumenty trafiły do Archiwum Państwowego w Toruniu, gdzie zostaną poddane konserwacji. O przyszłości pozostałych przedmiotów zdecyduje wojewódzki konserwator zabytków.