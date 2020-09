Lekarze rodzinni, także w trakcie teleporady, mogą zlecać testy na obecność koronawirusa. W środę (9 września) weszły w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w tej sprawie.

Zamiast na infolinię i do szpitala zakaźnego, do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej - tam w pierwszej kolejności mają dzwonić teraz pacjenci z podejrzeniem Covid-19. Zmianę strategii walki z koronawirusem tłumaczy wojewódzki konsultant ds. chorób zakaźnych dr Paweł Rajewski. - Zbliżamy się do sezonu, kiedy będziemy obserwować wzmożoną liczbę zachorowań na grypę, co nałoży się prawdopodobnie na drugą falę Covid-19, więc rola lekarzy rodzinnych będzie bardzo ważna – mówi.Według pierwotnych zaleceń, lekarz rodzinny mógł zlecić test na obecność koronawirusa po ocenie stanu zdrowia pacjenta podczas wizyty w przychodni. Teraz - w efekcie porozumienia z Ministerstwem Zdrowia - u chorych, u których występuje gorączka powyżej 38 stopni może to zrobić w trakcie teleporady. - Jeżeli ich stan będzie wymagał przewiezienia do szpitala, oni zamówią specjalną karetkę. Karetka przyjedzie po pacjenta i będzie miał on w danym oddziale w szpitalu tzw. pierwszego poziomu zabezpieczenia wykonany test na Covid-19 – mówi dr Rajewski.Pacjenci w ciężkich stanach i mający choroby współistniejące będą kierowani do szpitala w Grudziądzu.