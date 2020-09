Osiem nowych "Solarisów". Miasto zapłaci za nie ponad 10 mln zł. Pasażerowie będą jeździć w komforcie już w przyszłym roku. To kolejny krok w stronę wycofania z taboru najstarszych pojazdów, czyli wysłużonych jelczy.

Umowę na dostarczenie autobusów podpisali we wtorek, 8 września, prezes MZK w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki oraz Adam Milewski z firmy Solaris.- MZK sukcesywnie od lat odnawia flotę autobusową i tramwajową. Niedawno podpisaliśmy umowę na dostawę pięciu nowoczesnych, pięcioczłonowych tramwajów, a dziś – na zakup nowych autobusów zasilanych olejem napędowym - mówi prezes MZK w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki.- Przetarg na dostawę ośmiu fabrycznie nowych, zasilanych olejem napędowym autobusów ogłosiliśmy 17 marca 2020 r. Wpłynęło aż sto pytań od oferentów, pytań związanych z dokumentacją, wiec przesunęliśmy rozwiązanie przetargu na koniec maja. Wpłynęły ostatecznie 4 oferty, a spośród nich najciekawsza była ta złożona przez firmę Soraris Bus & Coach.Autobusy będą wyposażone w silniki spełniające najnowsze normy EURO 6, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, niskopodłogowe, wyposażone zgodnie z toruńskim standardem, tj. między innymi w system cyfrowego monitoringu wizyjnego przedziału pasażerskiego i kabiny kierowcy, automat do sprzedaży biletów, klimatyzację, WI-FI, ładowarki USB oraz system detekcji gazów, oparów i gaszenia pożaru komory silnika.Warto wiedzieć, że od ponad roku po toruńskich ulicach jeździ 14 autobusów hybrydowych i 21 zasilanych olejem napędowym, a pod koniec lipca 2020 r. rozstrzygnięto przetarg na dostawy sześciu autobusów elektrycznych i wykonanie infrastruktury do ich ładowania. Nowe pojazdy dostarczy Solaris Bus & Coach S.A. za 16.730.091,00 zł brutto. Za zaprojektowanie oraz wybudowanie infrastruktury do ładowania autobusów elektrycznych odpowiadać będzie konsorcjum firm Ekoenergetyka – Polska i Westa Building za kwotę 4.679.190.26 zł brutto. Na realizację zamówienia obaj wykonawcy mają 18 miesięcy. Podpisanie umowy nastąpi jesienią 2020 r., po zakończeniu kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.MZK obecnie posiada w taborze 152 autobusy, w tym 18 jelczy (plus odrestaurowany pojazd tej marki, który tylko czasami wyjeżdża w kursy jako pojazd zabytkowy).