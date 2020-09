Samotnie jadąca autem kobieta została ranna po zderzeniu jej samochodu z pociągiem relacji Białystok-Wrocław. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Borównie w powiecie Golub -Dobrzyń.

Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej. O szczegółach mówi rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu, mł. brygadier Karol Cachnij.- Około godz. 15:20 otrzymaliśmy informację o wypadku, o zderzeniu pociągu pasażerskiego z samochodem osobowym prowadzonym przez 20- letnią kobietę, było to auto marki Audi. Poszkodowaną wyjęli z samochodu strażacy i ratownicy medyczni, miała otwarte złamanie nogi. Do szpitala przetransportowało ranną Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Do wypadku doszło na przejeździe niestrzeżonym, pociągiem podróżowało 110 osób, którym zapewniono transport zastępczy. Przyczyny zdarzenia zbada policja.