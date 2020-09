Źle nie jest, bo aż 60 procent powierzchni Włocławka to teren biologicznie czynny - zapewnia Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka, ale dodaje, że może być jeszcze lepiej. I będzie. W mieście powstanie pierwszy zielony korytarz. Konkurs już został ogłoszony.

- Prezentujemy nowe podejście od przestrzeni publicznej, chodzi o to, by nie była zdominowana przez samochody, a stała się przyjazna dla człowieka. Zielony korytarz powstanie w Śródmieściu. Rozpocznie się woonerfem przy ul. Zduńskiej, a później ciąg zieleni pobiegnie ulicami: Miedzianą, Zielonym Rynkiem, Szczęśliwą i Jagiellońską. Nie zabraknie drogi dla rowerów, bezpiecznej przestrzeni dla pieszych, zachowany zostanie zarazem układ komunikacyjny, miejsca parkingowe też zostaną, ale dołożymy zieleni, przestrzeni biologicznej czynnej - zapewnia Krzysztof Kukucki.Woonerf - jest w założeniu przestrzenią publiczną, która łączy funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. Podstawą projektowania ulicy tego typu jest rezygnacja z tradycyjnego podziału przestrzeni między jezdnię i chodniki oraz zastosowanie elementów małej architektury, co zniechęca kierowców do ruchu tranzytowego, nie wyklucza jednak możliwości wprowadzenia komunikacji miejskiej. (źr. Wikipedia)Co na temat zasobności w zieleń Włocławka sądzą jego mieszkańcy? Zdania są podzielone. O tym w materiale Agnieszki Marszał.