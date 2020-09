– To najlepsza reforma, jaką udało się w Polsce przeprowadzić – tak o przywróceniu samorządów w 1990 roku mówią uczestnicy VIII Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbywa się w Muzeum Etnograficznym Toruniu.

Gościem specjalnym wydarzenia jest współtwórca ustawy o polskim samorządzie terytorialnym Jerzy Stępień.– Chyba najważniejszą rzeczą jest, że w samorządzie da się realizować coś co wydaje się być nierealizowalne w Polsce, nawet w warunkach silnej walki politycznej. Słowo gmina pochodzi o niemieckiego gemeinde to znaczy - wspólnota. W artykule 1 o samorządzie terytorialnym napisaliśmy, że gmina to jest wspólnota mieszkańców – powiedział Jerzy Stępień.Uroczystości związane z 30-leciem samorządu w Polsce miały się odbyć wiosną, ale z powodu epidemii zorganizowano je dopiero teraz. Towarzyszy im konwent wójtów burmistrzów i starostów.Najdłużej pełniący urzędy samorządowcy z regionu otrzymali pamiątkowe wyróżnienia.