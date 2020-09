Nowe przystanki wiedeńskie powstaną w Bydgoszczy. Na temat ich lokalizacji mogą wypowiedzieć się mieszkańcy.

Tego typu inwestycje przede wszystko poprawiają bezpieczeństwo - mówił na konferencji prasowej, zorganizowanej na jedynym (jak dotąd) przystanku tego typu w mieście - zastępca prezydenta Mirosław Kozłowicz.– Ten przystanek został bardzo dobrze przyjęty przez mieszkańców. Szczególnie osobom niepełnosprawnym i starszym udogodnił możliwość zajmowania miejsca w tramwaju. Idziemy dalej. Rozwijamy przystanki wiedeńskie w naszym mieście. na ukończeniu jest już koncepcja dotycząca budowy 12 przystanków tego typu. 6 par przystanków w ulicy Gdańskiej i jednego w ulicy Jagiellońskiej, tuż przy ul. 19 marca – powiedział Mirosław Kozłowicz. Budowa nowych przystanków wiąże się z ich nowymi lokalizacjami. Na ten temat mogą się wypowiedzieć mieszkańcy w konsultacjach, które potrwają do 29 września - mówi Maciej Gust, zastępca dyrektora ds. inwestycji drogowych Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.– Klamka nie zapadła. Staraliśmy się działać w ten sposób, aby odległości międzyprzystankowe były mniejsze. W tej chwili będą one wynosiły 280-300 metrów, czyli zapewnią funkcjonalność i obsługę komunikacyjną. Przy konsultacjach starajmy się myśleć kompleksowo, a nie przez pryzmat, który przystanek jest mi najbliższy. Żeby zobaczyć czy ten przystanek do którego w tej chwili miałem, tak jak z Radia PiK 5 metrów, będę miał teraz 100 metrów, czy generalnie patrząc na projekt jest to rozwiązanie lepsze i zapewni sprawniejszą obsługę komunikacyjną – powiedział Maciej Gust.W konsultacjach dotyczących nowych przystanków wiedeńskich może wziąć udział każdy bydgoszczanin. Karta konsultacyjna jest na stronie internetowej: bydgoszcz.pl/wiedenskie Docelowo ulica Gdańska zostanie wyposażona w perony wiedeńskie poprawiające bezpieczeństwo pasażerów na odcinku od pl. Teatralnego do ul. Kamiennej. Koncepcja zakłada budowę 13 przystanków, w tym 12 (6 par) na ul. Gdańskiej. Wstępne lokalizacje zaplanowano:– przy placu przed Bydgoskim Centrum Finansowym (dawną "Drukarnią")– przy placu Wolności– przy placu przed "Rywalem"– pomiędzy ulicami Cieszkowskiego i Mickiewicza– przy ul. Chodkiewicza– na wysokości sklepu „Aldi” (projektowany wjazd na kampus Akademii Muzycznej)Dodatkowo projektanci zaproponowali też budowę przystanku wiedeńskiego na ul. Jagiellońskiej za skrzyżowaniem z ul. 19 Marca (dla tramwajów jadących w kierunku węzła Garbary). Dużym wyzwaniem w trakcie prac koncepcyjnych było również wskazywanie lokalizacji przystanków wiedeńskich na ul. Gdańskiej. Wyniesione jezdnie mogą być budowane wyłącznie w miejscach, gdzie nie występują zjazdy na teren posesji. Przez dwa przystanki przebiegać ma też kontrapas rowerowy (pomiędzy placem Wolności i ul. Świętojańską).- Chcemy, by nowe przystanki poprawiły bezpieczeństwo, były bardziej przyjazne, ułatwiały podróże osobom z niepełnosprawnościami oraz seniorom a także jeszcze lepiej skomunikowały centrum z wykorzystaniem tramwajów - mówi zastępca prezydenta Bydgoszczy, Mirosław Kozłowicz.O budowę przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy wnioskowali m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy i Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych, jak również przedstawiciele Rady Seniorów.