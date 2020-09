Na Covid-19 zachorowało pięciu kolejnych nauczycieli SP nr 47 w Bydgoszczy. Od wtorku (8 września) placówka, za zgodą sanepidu, będzie funkcjonowała w trybie hybrydowym.

We wtorek do szkoły wrócą najmłodsze dzieci z klas 1-4, a starsi uczniowie klas 5-8 będą uczyć się zdalnie, natomiast treningi klas sportowych będą odbywały się w formie stacjonarnej. - W minionym tygodniu szkoła przeszła sanityzację i jest przygotowana na przyjęcie uczniów. Świetlica będzie funkcjonowała normalnie – informuje bydgoski ratusz.Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 47 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego zostały zawieszone w pierwszym tygodniu września br. z powodu potwierdzenia u dwóch pracowników pedagogicznych zakażenia koronawirusem. 41 pozostałych pracowników placówki skierowanych zostało na kwarantannę. W minionym tygodniu sanepid przeprowadził testy wśród nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. U pięciu kolejnych nauczycieli okazały się pozytywne.- Szkoła będzie funkcjonowała w trybie hybrydowym do czasu możliwości zapewnienia nauki stacjonarnej wszystkim uczniom, co jest związane z powrotem nauczycieli do pracy – informuje ratusz.Koronawirusa wykryto także u jednego z nauczycieli w Przedszkolu nr 7 w Bydgoszczy - podała bydgoska TVP. 14 dzieci oraz czterech pracowników, którzy mieli z nim kontakt, jest na kwarantannie.