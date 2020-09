Już go ratowaliśmy! Mateusz Oźmina raz jeszcze prosi o pomoc!

Dzięki zaangażowaniu także naszych Słuchaczy, 10 - latek z Przysieka przechodzi specjalistyczną terapię guza mózgu w klinice w Stanach Zjednoczonych. W kwietniu na leczenie chłopca udało się zebrać 4 mln zł. - Za nami bardzo trudne momenty, przed nami kolejna walka - mówią Polskiemu Radiu PiK rodzice Mateusza.

- Chemioterapia, którą otrzymał, była tak duża, że Mateusz wylądował na OIOM - ie i był tam przez 40 dni. Jeśli chodzi o nowotwór, zaczął znikać. Lekarze są pełni nadziei, że leczenie zakończy się sukcesem. Syn nadal jest bardzo słaby, ale jego organizm się odbudowuje i ten proces trwa. Dlatego potrzebuję wielu leków, stałej kontroli lekarskiej, wielu badań, przede wszystkim - czasu. Środki, które teraz zbieramy są potrzebne na dokończenie leczenia. Teraz z nadzieją patrzymy w przyszłość. Wierzymy, że wkrótce będziemy mogli wreszcie wrócić do domu, do Polski, do naszego drugiego synka - mówili rodzice Mateusza.W najbliższą niedzielę, 13 września, od godz. 12 do 16, na boisku szkoły w Przysieku odbędzie się bieg charytatywny z licytacjami dla Mateusza.Wszystkie informacje o tym, jak pomóc chłopcu, można znaleźć na stronie Pomagamy Mateuszowi