Trwa nadzwyczajna sesja bydgoskiej Rady Miasta poświęcona Strategi Rozwoju Województwa do 2030 roku. Gośćmi spotkania są przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego z marszałkiem Piotrem Całbeckim i wicemarszałkiem Zbigniewem Ostrowskim. Sesję rozpoczęło wystąpienia marszałka Całbeckiego.

Obrady obserwuje Elżbieta Rupniewska.- „Dziękuję za zainteresowanie tego gremium strategią województwa. Dokument powstaje od półtora roku. Zakończyły się właśnie konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami" - mówił do radnych marszałek Piotr Całbecki.Przypomnijmy, że wpłynęło ponad 700 uwag od 90 podmiotów, w tym także od Bydgoszczy. Zdaniem władz miasta, dokument nie docenia potencjału Bydgoszczy i zmusza miasto do współpracy z Toruniem. - Nasza nowa strategia to strategia przyspieszenia, skoncentrowana na człowieku, zawiera wszystko to, co służy rozwojowi człowieka - mówił marszałek Całbecki.W tej chwili radni przysłuchują się prezentacji, która przedstawia szczegóły dotyczące Strategii Województwa do 2030 roku.