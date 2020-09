W Toruniu joga w parku na rzecz zwierząt uwięzionych w klatkach

Relaks w słusznym celu. Mieszkańcy Torunia uprawiają dziś jogę z „Otwartymi Klatkami”. Stowarzyszenie zabiega o poprawę losu zwierząt w Polsce i zaprosiło torunian na spotkanie do Parku na Bydgoskim Przedmieściu.

– Joga to jest przede wszystkim szacunek nie tylko do siebie, ale również do przyrody. Jeżeli możemy zrobić coś dobrego dla zwierząt joga jest jak najbardziej odpowiednia – mówiła uczestniczka spotkania.– Chcemy zamknąć fermy futrzarskie w Polsce, wycofać jajka „3” czyli od tych kur trzymanych w bardzo małych klatkach, sprzeciwiamy się też zwierzętom w cyrku – powiedziała przedstawicielka „Otwartych Klatek”.Jogę prowadziła znana w Toruniu Baba Yoga. Pieniądze zebrane podczas zajęć zasilą konto Stowarzyszenia Otwarte Klatki.