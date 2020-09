Zakończyła się 10., jubileuszowa edycja Bydgoskiego Festiwalu „Podróżnicy”. Jak co roku przyznano nagrody - Haliki.

Haliki odebrali: Arek Winiatorski i Ola Synowiec za pieszy marsz z Panamy do Kanady. Nagrodzono też Michała Kiełbasińskiego za RunDOG Yukon Alaska Ultra Expedition Race i Michała Korzonka za Kross the record - rowerem ponad 6000 m n.p.m.Gośćmi festiwalu byli też: znany radiowiec i podróżnik, a zwłaszcza miłośnik Australii - Marek Niedżwiecki oraz wybitny polski himalaista Krzysztof Wielicki - piąty człowiek na Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum. Pierwszy wszedł zimą na Mount Everest i Kanczendzongę. Członek The Explorers Club.Jubileuszowa edycja festiwalu odbyła się w nowym miejscu: Fabryce LLoyda przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy, odrestaurowanej starej hali produkcyjnej bydgoskiej stoczni. Festiwal odbywał się pod patronatem Polskiego Radia PiK.