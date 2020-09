Prasa, zdjęcia i związkowe dokumenty - materialne świadectwa powstawania i działalności pierwszej inowrocławskiej Solidarności - zostały dziś przekazane do Komisji Krajowej związku i Instytutu Pamięci Narodowej.

– Jest to owoc trzyletniej pracy pana Wojtka Gonery, który zebrał te dokumenty od starych działaczy „Solidarności” z regionu, czy z powiatu inowrocławskiego. Część wersji papierowej zostanie przekazana do delegatury bydgoskiej IPN, a druga część do Komisji Krajowej – mówi Mariusz Kawczyński przewodniczący Oddziału Inowrocławskiego NSZZ „Solidarność”.Przekazane dziś archiwalia zostaną teraz opracowane, a następnie udostępnione wszystkim zainteresowanym.