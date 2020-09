- Nie mamy powodu, by czuć się miastem gorzej traktowanym przez władze regionu - mówił Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka, w Rozmowie Dnia Polskiego Radia PiK.

Posłuchaj całej Rozmowy Dnia

3 września zakończyły się konsultacje strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku. Prezydent Włocławka jest z ich wyniku zadowolony.- My, jako miasto, nie mamy na co narzekać, chociaż takie głosy też bardzo często słyszę, nawet ze swojego bliskiego otoczenia. Awanturowanie się nic nie pomoże. Trzeba używać różnych argumentów, przede wszystkim argumentów merytorycznych. Jak będzie trzeba, także argumentów politycznych, i walczyć o swoje. Po środowym spotkaniu jestem wielkim optymistą, bo te zadania, na których nam zależało zostały praktycznie wszystkie wpisane do strategii województwa kujawsko-pomorskiego - mówił Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka, w porannej Rozmowie Dnia Polskiego Radia PiK.Dodajmy, że strategia rozwoju województwa będzie podstawą do tworzenia przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego i do starania się o środki unijne.