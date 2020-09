W wodzie z dwóch wodociągów w powiecie włocławskim wykryto bakterie coli. To oznacza problemy dla mieszkańców aż 35 miejscowości.

Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że woda z wodociągów Smólnik i Dębice jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi, po uprzednim gotowaniu przez minimum 2 minuty i pozostawieniu do ostudzenia. Przegotowania wymaga też woda do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń oraz kąpieli noworodków i niemowląt.