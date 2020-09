Poseł Bartosz Kownacki, który był gościem Rozmowy dnia Polskiego Radia PiK, uważa, że polityka historyczna ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania państwa.

- Polityka historyczna - na potrzeby państwa wewnętrzne, a także na potrzeby zewnętrzne - jest kluczowa: na potrzeby wewnętrzne, bo buduje wspólnotę narodową, wspólnotę nas wszystkich, poczucie tego systemu wartości, wspólnych spraw, które nas jednoczą. Z drugiej strony ta polityka historyczna jest ważna na zewnątrz, bo to nie jest tylko kwestia tego, kto był katem, a kto był ofiarą. Można powiedzieć, to jest historia, że to mogłoby nie mieć znaczenia, ale to ma znaczenie. Jeżeli ktoś był katem, to z tym wiążą się później następstwa, konsekwencje, podobnie jest z byciem ofiarą, co także ma swoje konsekwencje w przyszłości - mówił poseł Bartosz Kownacki, gość porannej Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK.