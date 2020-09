6 lat bezwzględnego więzienia, 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 50 tysięcy nawiązki dla poszkodowanych - taki wyrok usłyszał dziś młody kierowca spod Radziejowa.

Według toruńskiego sądu 20-letni Radosław J. ekstremalnie naruszył przepisy ruchu drogowego doprowadzając do wypadku, w którym zginęła jego 19-letnia dziewczyna i 7-latka z auta, w które uderzył.– To oskarżony podjął manewr wyprzedzania, nie upewniwszy się co jedzie z przeciwka, w zasadzie próbował wymusić pierwszeństwo. Podjął błędne manewry obronne w sytuacji zagrożenia na drodze i w efekcie doszło do, przede wszystkim, śmierci dwóch osób– wyrok uzasadniał sędzia Marek Tyciński.– Żaden wyrok nie będzie sprawiedliwy, bo dziecka nikt nie odda. Stało się co się stało – mówił ojciec 7-letniej dziewczynki.Prokuratura wnosiła o karę 8 lat pozbawienia wolności.Radosław J. prowadził 1 czerwca 2019 r. nissana almerę i jechał w kierunku Świecia. Zdaniem biegłych znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość, jadąc 118 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 90 km/h.Wyprzedzając volkswagena, młody kierowca doprowadził do zderzenia z jadącą z przeciwnego kierunku skodą octavią.