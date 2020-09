Kujawsko - Pomorski Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu ma wielki powód do radości. 1 września wmurowano akt erekcyjny pod rozbudowę placówki. Za rok, młodzi niepełnosprawni - a jest ich trzystu - będą się uczyć w komfortowych warunkach.

Modernizację przejdzie stary budynek szkoły. Powstaje też nowy kompleks m.in z basenem do rehabilitacji.- "Akt erekcyjny, pod rozbudowę Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu dla pamięci przyszłych pokoleń. Ośrodek jest rozbudowywany z woli społeczności województwa kujawsko-pomorskiego" - odczytała Agnieszka Wyrwas, dyrektor placówka.Dyrektor oprowadzała także po placu budowy, na którym znajdują się: budynek przedszkola, internatu, a nad nim dobudowane piętro, w którym mieścić się będzie szkołą branżowa. Powstaje także cały kompleks dla uczniów z głębszą niepełnosprawnością.- Najbardziej nam zależało na tym, żeby budynek był wpięty do budynku głównego. Nareszcie wejście do wszystkich sal jest z poziomu szkoły, wszyscy razem będziemy w jednym budynku - podkreśla Agnieszka Wyrwas.Waldemar Kapczyński, prezes KWK Construction raportował, na jakim etapie jest ta inwestycja.- Mamy stan surowy, montujemy stolarkę okienną, idziemy w kierunku wykończeniówki, czyli wchodzimy w tynki, w instalacje.Koszt modernizacji to 33 mln zł. Remont finansuje Urząd Marszałkowski. W placówce uczy się 300 stu uczniów. Na czas remontu przebywają w ośrodku Caritas w Przysieku.