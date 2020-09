W ramach upamiętnienia września 1939 roku skromne — z uwagi na epidemię — uroczystości odbyły się przy obelisku upamiętniającym działania Oddziału Wydzielonego Rzeki Wisły Flotylli Rzeczna Marynarki Wojennej.

Oddział Wydzielony wziął aktywny udział w walkach z Niemcami, odpierając nalot bombowców na most w Fordonie, zestrzeliwując 3 niemieckie samoloty. Do upamiętnienia tych działań poprzez budowę pomnika doszło w ubiegłym roku z inicjatywy prezesa Stowarzyszenia Bydgoski Wyszogród Roberta Szatkowskiego.– Szczęśliwie się złożyło, że udało się nawiązać kontakt z wnukiem dowódcy – komandora Romana Kanafoyskiego i wspólnymi działaniami, krok po kroku, doprowadziliśmy najpierw do sprowadzenia głazu, później do realizacji tablicy pamiątkowej, później doszły tablice informacyjne. Każdy może tu przyjechać i nie tylko obejrzeć pomnik, ale też z tablic informacyjnych dowiedzieć się wiele o wydarzeniach września 1939 roku – powiedział Robert Szatkowski.Wartę honorową przy pomniku pełniły dziś oliwkowe berety, czyli żołnierze kujawsko pomorskiej brygady obrony terytorialnej.