Inaczej niż zwykle, trochę dziwnie - tak o dzisiejszym rozpoczęciu roku szkolnego mówią uczniowie Szkoły Podstawowej nr 31 w Bydgoszczy.

Rodzice musieli czekać przed szkołą, nie było oficjalnej uroczystości, a dzieci dopiero dziś odebrały świadectwa za ubiegły rok.– Trochę się cieszę i trochę nie, bo lubię siedzieć w domu, ale też chciałem wrócić do szkoły. Poszliśmy do klasy i wtedy dostaliśmy świadectwa i dostaliśmy książki – powiedział szóstoklasista Antek.Wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się w centrum szkolenia ustawicznego w Lubieńcu w powiecie włocławskim.Natomiast w trzech turach rozpoczynali dziś rok szkolny uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy.Przed wejściem do budynku obowiązkowa dezynfekcja rąk. Szkoła wprowadza też obowiązek noszenia maseczek na przerwach i ruch jednokierunkowy na klatkach schodowych. Uczniowie będą wchodzić do szkoły głównym wejściem, ale wychodzić przez boisko. Do tego obowiązkowa dezynfekcja pomieszczeń, ławek i toalet.Dzisiejsza inauguracja odbyła się w nowo wybudowanej hali sportowej, która została oddana do użytku tuż przed pandemią.Siedząc w dwumetrowych odstępach i w maseczkach rozpoczęto w Toruniu rok szkolny. Oficjalna inauguracja odbyła się w Zespole Szkół nr 26, gdzie uczą się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się także w jednej z najmniejszych szkół w naszym regionie, chodzi o placówkę w Brzezinach niedaleko Osia w Borach Tucholskich. Naukę rozpoczęło tam dziś 38 uczniów.