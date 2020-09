Cztery osoby zostały przetransportowane do szpitali po zderzeniu trzech aut w Robakowie pod Chełmnem. Fot. Pixabay

Cztery osoby zostały przetransportowane do szpitali po zderzeniu trzech aut w Robakowie pod Chełmnem — poinformowała oficer prasowa KPP w Chełmnie asp. Dorota Lewków. Droga wojewódzka jest zablokowana.

– W Robakowie zderzyły się dwa samochody osobowe i jeden ciężarowy. Z informacji przekazanych mi przez funkcjonariuszy, którzy są na miejscu, wynika, że w stojącą na poboczu ciężarówkę uderzył samochód marki kia. Prowadziła go kobieta. Więcej okoliczności tego wypadku jeszcze nie znam – podkreśliła asp. Lewków.Dodała, że cztery osoby — dwie w wieku siedemnastu, jedna czternastu i jedna ośmiu lat — zostały przetransportowane do szpitali m.in. w Toruniu.– Nie wiem, w jakim stanie są te osoby. Na miejscu nadal trwają czynności, a trasa jest zablokowana. Jedną osobę ranną do szpitala zabrał samolot LPR – dodała oficer prasowa chełmińskiej policji.