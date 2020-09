Pod znakiem zapytania stoi modernizacja torowiska tramwajowego w Grudziądzu. W kasie samorządu brakuje 20 milionów złotych.

– To już drugi przetarg na tę największą w historii miasta inwestycję drogową – mówi prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.– Kwoty, które zostały zaoferowane przekraczają o 20 mln nasz budżet tej inwestycji. Złożyliśmy odpowiednio pismo do marszałka województwa, niestety na ten moment odpowiedź jest negatywna, ale będziemy nad tym pracować. Jesteśmy związani złożonymi ofertami do 16 września i to jest termin do którego musimy podjąć ostateczne decyzje – dodał Maciej Glamowski.W budżecie miasta przewidziano na ten cel 120 milionów złotych.