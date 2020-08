Druga tura badań laboratoryjnych wykazała zakażenie koronawirusem u kolejnych osób z sanatorium w Ciechocinku. Łącznie Covid-19 wykryto u 33 z 301 przebadanych osób. Po dezynfekcji obiekt wróci do normalnego funkcjonowania i przyjmowane będą kolejne turnusy.

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o zakażeniu 21 pacjentów szpitala uzdrowiskowego. - Po przeprowadzeniu drugiej tury badań u osób, które wcześniej miały wynik ujemny, liczba ta wzrosła do 33. Łącznie przebadano 301 osób - mówi rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól.23 osoby zakażone trafiły do izolatorium w Grudziądzu, 3 przebywają w szpitalu zakaźnym w Bydgoszczy, 2 osoby zakażone z personelu są w izolacji domowej, a pięć zostało przetransportowanych do województw, w których mieszkają. - Obiekt jest obecnie pusty. Władze Uzdrowiska Ciechocinek SA są teraz zobowiązane do przeprowadzenia dezynfekcji. Po jej zakończeniu przyjmowane będą kolejne turnusy - podkreśla.