Ponad 270 tysięcy uczniów rozpocznie we wtorek (01.09) nowy rok szkolny w województwie kujawsko-pomorskim.

Zdaniem kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty Marka Gralika szkoły w regionie są dobrze przygotowane do trudnego, nowego roku szkolnego.– Moim zdaniem szkoły są bardzo dobrze przygotowane pod względem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pozostałym pracownikom. Są trzy główne zadania: pierwsze to szczegółowe zapoznanie uczniów, rodziców i pracowników szkół z zasadami bezpiecznego przebywania i poruszania się w obiektach szkolnych. Dalej: ustalenie jakie zagadnienia wynikające z realizacji podstawy programowej z poprzedniego roku szkolnego wymagają omówienia lub powtórzenia. Trzecie zadanie: ustalenie jakim sprzętem komputerowym i dostępem do Internetu dysponują uczniowie i nauczyciele – powiedział Marek Gralik.Wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego odbędzie się we wtorek (1 września) o godz. 10.00 w centrum szkolenia ustawicznego w Lubieńcu w powiecie włocławskim.