Kujawsko-pomorskie świętuje rocznicę Sierpnia '80. Wojewódzkie obchody 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych rozpoczną się w piątek (28.08) w podtoruńskim Przysieku.

O 17.30 w bursie akademickiej przy Caritas Diecezji Toruńskiej wręczone zostaną Medale Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Medale Solidarności „Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego" oraz odznaczenia państwowe.Z kolei w niedzielę (30.08) w kościele św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy odbędzie się uroczysta msza święta w intencji „Solidarności".Kolejne rocznicowe wydarzenia zaplanowano 3 i 4 września. W Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbędą się dwie konferencje - pierwsza pod hasłem „Solidarność Młodych - Solidarność Przyszłości", druga „Ideały Solidarności wczoraj i dziś".Wydarzenia w ramach obchodów 40 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowychsobota (29.08):- złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy relikwiach bł. ks. Popiełuszki, kościół pw. Św. Ducha Inowrocław- złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy relikwiach św. JP II, kościół Opatrzności Bożej w Mątwach- złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy relikwiach bł. ks. Popiełuszki, kościół Zwiastowania NMP Inowrocławniedzielę (30.08):- 9:30 msza święta, Bazylika Mniejsza Imienia NMP Inowrocław następnie złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy relikwiach bł. ks. Popiełuszki, następnie przejazd na skwer JP II i złożenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym św. JP II- 10:00 msza święta w Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie. Następnie pod obeliskiem ,, Solidarności” zostaną złożone kwiaty.- 12:00 wiązanki zostaną złożone na włocławskiej zaporze pod małym i dużym krzyżem pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki patrona NSZZ ,,Solidarność”.- 14:00 msza w katedrze św. Janów w Toruniu. Po mszy złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą ludziom Solidarności na budynku Zarządu Regionu Piekary 35/39, pod pomnikiem ks. Popiełuszki, upamiętniającą "S" RI na budynku Krajowej Spółki Cukrowej, Kraszewskiego 40.- 16:00 złożenie kwiatów przy kamieniu okolicznościowym w Towimorze.poniedziałek 31 sierpnia- 10.00 - przed Cinema City w Toruniu będzie oczekiwał na wszystkich chętnych specjalny – wynajęty przez Zarząd Regionu – autobus, którym udamy się do Gdańska, aby wziąć udział w najważniejszych uroczystościach związanych z urodzinami NSZZ „Solidarność”.piątek (4.09):- przekazanie dokumentacji archiwalnej przedstawicielom delegatury IPN w Bydgoszczy i Archiwum Komisji Krajowej NSZZ "S" - to organizuje "S" Inowrocławniedziela (6.09):- 10:00 uroczysta msza w bazylice katedralnej we Włocławku. Po liturgii nastąpi złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą św. Jana Pawła II, tablicą ofiar tragedii smoleńskiej i pomnikiem prymasa Stefana Wyszyńskiego.poniedziałek (7.09):- uroczysta Rada Oddziału NSZZ "S" z udziałem zasłużonych działaczy i zaproszonych gości - to organizuje "S" Inowrocław31 sierpnia 1980 r., w Gdańsku zostały podpisane porozumienia między komisją rządową a komitetem strajkowym. Porozumienia Sierpniowe i powstanie Solidarności stały się początkiem przemian 1989 roku: obalenia komunizmu i końca systemu pojałtańskiego.