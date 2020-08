W mieście powstały cztery punkty, w których stanęły tzw. różowe skrzynki. W środku są podpaski i tampony, które bezpłatnie mogą wziąć kobiety, dziewczyny mające kłopot z dostępem do tych produktów. To inicjatywa Kobiet Biznesu z Bydgoszczy.

Bydgoska radna i bizneswoman Joanna Czerska- Thomas apeluje do mieszkańców, by zapełniali te skrzynki w czterech miejscach miasta i podaje ich lokalizację:- Wspólna spiżarnia Jadłodzielnia w Bydgoszczy ul. Gdańska 79, Dobrodzielnia Wisła - Stary Fordon ul. Piekary 1, Muzeum Mydła i Historii Brudu ul. Długa 13 i księgarnia Skrzynka na bajki ul. Focha 2. 59% przebadanych w tym roku nastolatek musiało prosić kogoś o środki do higieny intymnej z powodu braku własnych, 21% z nich musiało wyjść ze szkoły ze względu na ich brak, a 10% z powodu ograniczonego dostępu do podpasek w ogóle nie wyszło z domu. Nie możemy pozwolić na to, by ze względu na miesiączkę dziewczynki miały ograniczone prawo do nauki, a kobiety zmuszone były opuszczać pracę.Nie możemy też pozwolić na to, by nadal 39% kobiet z ubogich domów musiało rezygnować z zakupu podpasek na rzecz innych domowych wydatków. Jest to jeden z tematów tabu, o którym się w domach nie rozmawia. Jest to cały czas wstydliwy temat również w szkołach -zauważa Joanna czerska - Thomas.Ze skrzynki w Muzeum Mydła i Historii Brudu przy Długiej można skorzystać, nawet gdy nie jest się zwiedzającym.