O dostosowanie inowrocławskiego Sądu Rejonowego do potrzeb osób niepełnosprawnych zaapelował poseł Lewicy, Krzysztof Gawkowski. Jego zdaniem, najwyższy czas, aby nadrobić wieloletnie zaniedbania w usuwaniu barier architektonicznych w budynkach wymiaru sprawiedliwości.

- Przez kilka ostatnich tygodni apelowali do mnie mieszkańcy miasta i powiatu, aby zwrócić uwagę na poważny problem, a chodzi o dostęp do budynku sądu i prokuratury. W mieście i powiecie mieszka kilka tysięcy osób niepełnosprawnych. Dostać się na wózkach do tych budynków jest praktycznie niemożliwe. Bariery w budynku Sądu Rejonowego są tak duże, że często trzeba korzystać z pomocy nie jednego, ale nawet z dwóch pomocników wprowadzających niepełnosprawnego do budynku. Złożyłem zatem wczoraj interpelacje do ministra sprawiedliwości, by wygospodarował specjalny fundusz, który pozwoli znieść bariery w budynku sądu w Inowrocławiu i w prokuraturze (...).Zdaniem Krzysztofa Gawkowskiego pieniądze na usuwanie barier architektonicznych mogłyby pochodzić z Funduszu Sprawiedliwości.