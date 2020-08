Brutalnie pobił nastolatka w Brodnicy, już trafił do aresztu

Brodnicki sąd aresztował na dwa miesiące 23-letniego brodniczanina, który w piątkową noc (21.08.) pobił przypadkowego przechodnia. 18-letni pokrzywdzony z ciężkimi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Sprawca może trafić za kraty na długi czas.

Do zdarzenia doszło w miniony piątek (21.08.) kilka minut po godz. 23.00 na jednej z ulic centrum miasta. Niespodziewający się niczego 18-latek wracając sam do miejsca zamieszkania bez powodu został zaatakowany przez nieznanego mu mężczyznę. Sprawca zmasakrował twarz nastolatka i oddalił się w nieznanym kierunku. 18-latek zdołał zawiadomić policję, po czym karetką trafił do jednego z toruńskich szpitali z ciężkimi obrażeniami ciała. Intensywna praca brodnickich policjantów oraz analiza zebranych materiałów pozwoliła na ustalenie i zatrzymanie napastnika. 23-latek w poniedziałek (24.08.) trafił do policyjnego aresztu w Brodnicy. Sprawca usłyszał zarzut uszkodzenia ciała.Wczoraj (26.08.) brodnicki sąd aresztował sprawcę na okres dwóch miesięcy.Agresorowi, który wyładował złość na nastolatku grozi kara więzienia nawet do 5 lat. Niewykluczona jest zmiana kwalifikacji czynu, przez co kara może być znacznie surowsza.