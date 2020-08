8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej będzie w sobotę obchodzić swoje święto, decyzją prezydenta Polski otrzyma tego dnia sztandar. Przysięgę złoży 43 nowych żołnierzy ochotników.

Pandemia koronawirusa pokazała, jak bardzo potrzebna jest ta służba i była jak dotąd największym sprawdzianem całej formacji - mówił w Rozmowie Dnia w Polskim Radiu PiK płk Krzysztof Stańczyk - dowódca Terytorialsów w naszym regionie.– Dalej realizujemy zadania w ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19. Przede wszystkim wspieramy lokalne placówki medyczne, szpitale, poprzez pomiar temperatury, wstępny triaż, ponadto rozwozimy płyny dezynfekcyjne, środki ochrony osobistej do szkół, czy wspieramy urząd wojewódzki – dodał płk Stańczyk.Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to nie tylko misja, ale także przygoda życia - mówią Ci, którzy spróbowali. A spróbowac może każdy. Wystarczy zgłosić się do nabliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Aktualnie w naszym regionie mamy 1200 żołnierzy ochotników.