Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych przyjęła bydgoska Rada Miasta. Docelowo ma ich być 210. Zainstaluje je ENEA Operator.

- Miasto jest ustawowo zobowiązane do wskazania ich lokalizacji - wyjaśnia Tomasz Bońdos - koordynator ratuszowego zespołu ds. zarządzania energią.- Staraliśmy się zlokalizować ładowarki w takich miejscach, w których będą budowane duże parkingi m.in. typu park and drive, końcowe zajezdnie, osiedla mieszkaniowe z budownictwem wielorodzinnym. ENEA ma trudne zadanie, bo tego czasu nie ma za dużo. Z naszej strony postaramy się pomóc, by mieszkańcy mogli się jak najszybciej cieszyć z tej infrastruktury i z niej korzystać.Stacje ładowania pojazdów powinny być zainstalowane do końca marca przyszłego roku. Z ratuszowych danych wynika, że w połowie tego roku w Bydgoszczy zarejestrowanych było 76 elektrycznych samochodów.Lista bydgoskich "auto - ładowarek": centra handlowe: Auchan, IKEA, Focus, Zielone Arkady. Stacje ładowania znajdują się również przy Dworcu PKP, Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, ul. Nowotoruńskiej 15 i al. Jana Pawła II 123.