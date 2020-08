Do tej pory narkotyk był obecny na rynku w postaci pomarańczowego lub brązowo-białego proszku do przyrządzenia roztworu, nasączenia suszu lub gotowego suszu roślinnego i tytoniu/fot. materiały sanepidu

Sanepid przestrzega przed nowym - bardzo groźnym narkotykiem. Z jego powodu na Węgrzech zmarło 11 osób. Substancja pojawiła się także w Polsce. To narkotyk z grupy syntetycznych kannabinoidów o nazwie 4F-MDMB-BICA.

Do tej pory był obecny na rynku w postaci pomarańczowego lub brązowo-białego proszku do przyrządzenia roztworu, nasączenia suszu lub gotowego suszu roślinnego i tytoniu.- Objawami użycia tej substancji mogą być bóle w klatce piersiowej, duszności, przyspieszenie czynności serca, śpiączka, zaburzenia postrzegania, pobudzenie, ostra psychoza, a przy ciężkich zatruciach - ostra niewydolność nerek i uszkodzenia wielonarządowe - ostrzega sanepid. - Chociaż działanie syntetycznych kannabinoidów może być podobne do działania marihuany czy haszyszu, to z uwagi na ich zwielokrotnioną siłę oddziaływania i toksyczność, mogą powodować poważniejsze skutki psychiczne, fizyczne i zmiany w zachowaniu. Częściej występuje również ciężkie i śmiertelne zatrucie.Nie ma antidotum na zatrucia syntetycznymi kannabinoidami. Możliwe jest jedynie leczenie objawowe.