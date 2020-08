Dwa dni spędził w bydgoskim szpitalu dziecięcym chłopiec, który – jak się okazało – był zakażony koronawirusem. Pielęgniarki, które miały z nim kontakt, poprosiły o zrobienie im testów. Zakażenia obawiają się także inni pracownicy lecznicy i rodzice ciężko chorych dzieci. Dyrekcja jednak twierdzi, że „nie ma takiej potrzeby".

Dziecko pilnie wymagające pomocy trafiło do placówki w ubiegły czwartek. W przypadkach planowanego leczenia test na Covid-19 szpital robi małym pacjentom rutynowo – dwie doby przed ich pojawieniem się w szpitalu. W tym przypadku jednak nie było o tym mowy – chłopiec od razu trafił na oddział, miał zrobiony test, którego wynik był następnego dnia. W piątek okazało się, że dziecko ma koronawirusa. Chory chłopiec został przewieziony do szpitala zakaźnego, salę po nim zdezynfekowano. Wtedy pielęgniarki, które miały z nim kontakt, poprosiły o zrobienie im testów, by miały pewność, że się nie zaraziły. Dyrekcja jednak odmówiła.- Nie ma takiej potrzeby, ponieważ personel jest zabezpieczony przed zarażeniem maseczkami, przyłbicami i fartuchami – tłumaczy zastępczyni dyrektora Danuta Kurylak.- Pielęgniarki wchodząc do pacjentów mają na sobie zwykłe maseczki, rękawiczki i fartuchy fizelinowe, nie ma mowy o specjalistycznych maseczkach czy „antycovidowych” skafandrach, stąd dziwi to uznanie, że nie ma potrzeby, by sprawdzić, czy nikt z personelu, kto miał styczność z chłopcem się nie zakaził – mówi nam jeden z naszych Słuchaczy. - Co więcej, w szpitalu przebywają także dzieci ciężko chore na mukowiscydozę – jeśli nie z troski o personel, to z troski o pacjentów należałoby te badania zrobić. Tym bardziej, że zgodnie z komunikatami NFZ, dostęp do badań jest nie tylko dla pacjentów, którzy mają zostać położeni na oddziale, ale również dla personelu.- Szpital jest bezpieczny – odpowiada dyrektor Kurylak. Jak dodaje, lecznica codziennie wykonuje kilkadziesiąt wymazów. - Każdy pracownik przed powrotem z urlopu czy w przypadku złego samopoczucia także jest badany - mówi.Sanepid w Bydgoszczy o sytuacji w szpitalu dziecięcym nic nie wiedział i – jak tłumaczy rzeczniczka Olga Radkiewicz – nie musiał wiedzieć. - Szpital sam prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i sam decyduje o testowaniu osób, które stykały się z chorymi. Nie wpłynął do nas żaden sygnał o problemach w tej sprawie – mówi.